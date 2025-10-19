Samsun'da dolmuş kaza yaptı: İki yaralı

Samsun'da dolmuş olarak kullanılan bir minibüs kaza yaptı.

Kaza, Tekkeköy ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi.

Bülent G. yönetimindeki 55 M 4029 plakalı Tekkeköy-Samsun hattında çalışan dolmuş minibüs, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarptı.

Kazada minibüste bulunan yolculardan Hatice B. ve Adnan D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.