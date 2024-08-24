Samsun'da DSİ'ye ait sulama şebekesi borusu patladı

Kızılcaören köyü mevkisinde DSİ'ye ait sulama şebekesi borusunun patlaması sonucu su yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıktı.



Suyun kara yolundan akması üzerine Vezirköprü-Havza kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.



Ekipler, hattı kapatarak suyu kesti.



Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.



Gül, "Hastanemizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece yaklaşık 10 dakika trafikte aksama olduktan sonra kontrol altına aldık, herhangi bir sıkıntı olmaması için bütün ekipler var gücüyle çalışıyor." dedi.



DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik de yaptığı yazılı açıklamada, Vezirköprü Barajı sulama şebekesinin 2 bin milimetre çapındaki ana besleme hattında saat 14.30 civarında arıza meydana geldiğini belirtti.



Ana hat işletme vanasının uzaktan müdahaleyle anında kapatılarak suyun kesildiğini aktaran Çelik, "Sulama şebekesinde basıncın düşük olması sebebiyle hattaki suyun tahliyesinin ardından DSİ ve Vezirköprü Sulama Birliğimiz ekiplerimizce derhal tamir çalışmaları başlatılmıştır. Gece ilerleyen saatlere kadar arızanın giderilmesi çalışmaları yürütülmekte olup, yarın hattın tekrar hizmete açılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.