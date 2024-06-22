Samsun'da düğün magandalarına 8 bin 322'şer lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde düğünde havaya ateş açtıkları tespit edilen N.K., E.K. ve N.S.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.



Şüphelilerin kullandığı 1 ruhsatsız tabanca, 1 taşıma ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 21 mermiye de el konuldu. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere 8 bin 322'şer lira da idari para cezası uygulandı.