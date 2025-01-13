Samsun'da düğünde havaya ateş açan 3 kişiye gözaltı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da düğünde havaya ateş açan 3 kişiye gözaltı

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi'nde bir düğün sırasında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düğün alanında çalışma yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 6 kartuş ele geçirdi.

Düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...