Samsun'un Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde tabanca ile havaya ateş açılması sonucu Hüseyin Y., Süleyman Y., Nazım C. ve S.B. (8), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'un Bafra ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde tabanca ile havaya ateş açılması sonucu Hüseyin Y., Süleyman Y., Nazım C. ve S.B. (8), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.