Samsun'da düşen ikiz kardeşten biri ağır yaralandı, diğer kardeşi kurye tırmanarak kurtardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde annelerinin uyuduğu sırada pencereden sarkan ikiz kardeşten biri pencereden düşerek ağır yaralandı. Diğer kardeş ise son anda bir kurye tarafından kurtarıldı.

Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocukları oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar. İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.



Çocuğunu düştüğünü fark eden komşular 112’yi arayarak yardım istedi.

Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince yardım istediler. Bu sırada bir motosikletli kurye olayı fark edince müdahale etti.

İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören kurye, sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.

Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kafasından kırıklar oyduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.