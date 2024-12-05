Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

İlçe merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. (28), D.K. (25), M.A. (23) ve E.K. (27) emniyete götürüldü.

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