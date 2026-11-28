Samsun 'da bir eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.

Olay eğitim uçuşu yapan küçük uçağın Çarşamba Havalimanı'na inişi sırasında meydana geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın ardından ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Yapılan ilk kontrollerde öğrenci pilotun herhangi bir yaralanması olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.