Samsun'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
28.11.2026 16:13
Son Güncelleme: 28.11.2026 16:15
IHA
Olay Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iniş sırasında yaşandı.
Samsun'da bir eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kaza kırıma uğradı. Uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun durumu iyi.
Samsun'da bir eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.
Olay eğitim uçuşu yapan küçük uçağın Çarşamba Havalimanı'na inişi sırasında meydana geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın ardından ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiği bildirildi.
Yapılan ilk kontrollerde öğrenci pilotun herhangi bir yaralanması olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.