Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan eğlence mekanına Gençlik Parkı'ndan taksi ile gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.



Saldırıda eğlence mekanında bulunan 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden taksiyle kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.