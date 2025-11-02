Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: Dokuz gözaltı

Samsun'da polis eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.

İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 132 gram fubinaca, 621 adet sentetik ecza, 49 gram metamfetamin, 17,55 gram skunk, 10,90 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan dokuz şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.