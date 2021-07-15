Samsun'da eşi tarafından silahla vurulan polis hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı karısı tarafından tabancayla vurulan özel harekat polis memuru hayatını kaybetti.

Hacı Ali İkinci Bulvarı'nda 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil (32) ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, eşinin beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek Emrullah Çitil'i baş ve göğüs kısmından vurdu. Ağır yaralanan Çitil, evin balkonundan kaldırıma düştü.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi kaldırımda yaptıktan sonra yaralıyı kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Emrullah Çitil, yaşamını yitirdi.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Yasemin Çitil bu sırada "Bunu hak etmişti" diye bağırdı.