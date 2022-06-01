Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövenin cezası kesinleşti

Samsun’da sokak ortasında eski eşini, çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Zarab'a verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.

Haberler - İHA 01.06.2022 - 16:07

Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövenin cezası kesinleşti

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Eşini sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarab'ın cezası kesinleşti.

Geçtiğimiz sene Mart ayında meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövmüştü. O anlara ilişkin görüntüler ’yi ayağa kaldırmıştı.

Olaydan sonra tutuklanan İbrahim Zarab hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran 2021'deki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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