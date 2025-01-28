Samsun'da eski ortaklarını tabancayla vurup ağır yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Halit S. (59), eski ortakları Osman T. (45) ile Suat T.’yi (73) silahla vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da eski ortaklarını tabancayla vurup ağır yaraladı

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Kamyon Garajı’nda meydan geldi. Halit S., husumetli olduğu ve nakliye işi yaptığı eski ortakları Osman T. ile Suat T.’nin dükkanına gitti.

Burada belindeki silahı çıkartan Halit S., Osman T.’yi göğsünden, Suat T.’yi ise karnından vurarak ağır yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin arından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öne Çıkan Video

Ünlü İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...