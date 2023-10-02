Samsun'da ev yangını: 1 ölü

Samsunda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.



Yangın, Alaçam ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Kalukkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nusret Kurt'a ait tek katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine acil sağlık ekipleri ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan 85 yaşındaki Gülistan Kurt'un cansız bedeni bulundu.

Mahalle sakinleri, yangının çıkış nedeninin sobadan olduğunu, gördükleri an alevlerin evin her tarafını sardığını ve müdahale edemediklerini söyledi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.