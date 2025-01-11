Samsun’da eve uyuşturucu baskını: İki şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Balıklar Mahallesi'nde Ş.T. (51) ile Y.M. (39) adlı kadın şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 171 tabanca mermisi ve baston şeklinde kılıç ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Y.M. hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.