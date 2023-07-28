Samsunda evlat vahşeti: Küçük çocuk tartıştığı annesini öldürdü

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü.



Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda haha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu.

TESLİM OLDU



Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.