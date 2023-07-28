Samsunda evlat vahşeti: Küçük çocuk tartıştığı annesini öldürdü

Samsun’un Ayvacık ilçesinde V.S.K., birlikte yaşadığı annesi Melek Baştürk’ü çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan çocuk jandarmaya teslim oldu.

Samsunda evlat vahşeti: Küçük çocuk tartıştığı annesini öldürdü

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü.

Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda haha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu.

TESLİM OLDU

Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...