Samsun'da fabrikada patlama

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, demir çelik fabrikasında demir eritme kazanının patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Samsun'da fabrikada patlama

'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasındaki izabe tesislerinde bulunan demir eritme kazanı patladı.

Kazanın yakınlarında bulunan işçi Kadir Denkçi (50) patlamanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Samsun'da fabrikada patlama - 1

İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi’yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...