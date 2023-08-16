Samsun'da fabrikada patlama

İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi’yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin