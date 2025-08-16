Samsun'da faciadan dönüldü: Anne ve oğlu boğulmaktan cankurtaranlar kurtardı
Samsun'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlu Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi mevkisinde denize giren Afganistan uyruklu M.M. (33) ve oğlu A.R.M. (14), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan anne ve oğlu, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Boğulma
- Samsun
- Deniz