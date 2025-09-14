Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun'da M.M. (17) idaresindeki minibüs, Çarşamba ilçesi Tahtabahçe Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsü kullanan M.M. kaza yerinde yaşamını yitirdi, Ü.M. (17) ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
