Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Foto: Arşiv

Samsun'da M.M. (17) idaresindeki minibüs, Çarşamba ilçesi Tahtabahçe Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsü kullanan M.M. kaza yerinde yaşamını yitirdi, Ü.M. (17) ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

