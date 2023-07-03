Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde, iki otomobilin çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

’un Bafra ilçesinde Yasin B. (20) yönetimindeki 55 JZ 826 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde, Ertuğrul E'nin (25) kullandığı 55 ACT 814 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 1

Sağlık ekipleri, araçlardaki Davut Bircan (24) ile Emirhan Bircan'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye sevk edilenlerden Mustafa Akyol da (37) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı - 2

Kazada ağır yaralanan iki sürücünün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

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