Samsun'da feci kaza: Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza: Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kemal Kurd (34) yönetimindeki hafif ticari araç, -Sinop kara yolu Altınay Kavşağı mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Erdoğan'ın (67) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da feci kaza: Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Anıl Nizam (29), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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