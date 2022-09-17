Samsun'da feci kaza: Otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaşamını yitirdi

Samsun Çarşamba'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ile oğlu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 02:55 | Son Güncelleme : 17.09.2022 - 02:56

Samsun'da feci kaza: Otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaşamını yitirdi

'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın ile oğlu yaşamını yitirdi.

Sürücüsü belirlenemeyen 52 ABC 112 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı.

Samsun'da feci kaza: Otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaşamını yitirdi - 1

Anne Ertosun olay yerinde, Haşim Ertosun ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'da feci kaza: Otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaşamını yitirdi - 2

Söndürülen ve içinde kimsenin bulunmadığı araç, kullanılamaz hale geldi. Şasi numarasından yapılan incelemede, anne ile oğul Ertosun'a çarpan 52 ABC 112 plakalı otomobil olduğu belirlendi.

Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...