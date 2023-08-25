Samsun'da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

'da meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez (25) öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Havza ilçesi, Şehsafi Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ender Tütüncü'nün (42) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ayhan Eğilmez yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri, kaza yerinden geçen Aslan Bilen (43) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Samsun'da feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti - 1

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen, Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık Aplarslan Eğilmez yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Eğilmez, kurtarılamadı.

Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı belirtildi.

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