Samsun'da feci olay: 4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü

Samsun'da site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezerken havuza düşen 4 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'da feci olay: 4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü

'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.

Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Samsun'da feci olay: 4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü - 1

Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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