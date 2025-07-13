Samsun'da feci olay: 4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü

Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.



Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

