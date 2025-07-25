Samsun'da feci ölüm: Ot biçme makinesinin altında kaldı
Samsun'da tamir etmeye çalıştığı ot biçme makinesinin altında kalan 59 yaşındaki Turgut Arslan yaşamını yitirdi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kocalar Mahallesi'nde Turgut Arslan (59), traktörün arkasına bağlı olan ve arızalanan ot biçme makinesini tamir etmeye çalıştı.
Bu sırada ot biçme makinesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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