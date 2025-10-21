Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı.

'un Çarşamba ilçesinde bir hükümlüsü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu çerçevede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı adreste yakaladı.


Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

