Samsun'da FETÖ operasyonunda tutuklama

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ operasyonunda tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, kolluk kuvvetlerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ şüphelisi Y.B., İ.Z., O.T., Ö.S., O.D., A.O. ile R.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Y.B, İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

A.O. ve R.Ç.'nin işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...