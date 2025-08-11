Samsun'da fındık bahçesi yandı

Samsun'da fındık bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Darboğaz Mahallesi Akmanoğlu Sokak'ta bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, bahçenin yanındaki ormanlık alana sıçramadan yangını kontrol altına aldı.



Ekipler, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği yangının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.



Fındık bahçesinde bulunan bir ev de yangında kullanılamaz hale geldi.