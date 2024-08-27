Samsun'da fındık mesaisi: 114 bin rekolte beklentisi

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu'dan sonra en çok fındık üretiminin yapıldığı Samsun'da üreticilerin fındık hasadı ve kurutma işlemi devam ederken 114 bin rekolte bekleniyor.

Samsun'da fındık mesaisi: 114 bin rekolte beklentisi

'da bu yıl toplam 1 milyon 240 bin dekar alanda üretimi yapılan fındıktan 114 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

genelinde 'dan sonra üretimde 2. sırada yer alan Samsun'da fındık hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlarken, üreticinin mesaisi kurutma işlemiyle devam ediyor.

Üreticiler, tarladan hasat ettikleri fındığı çotanaklarından ayrılması için patoz makinesinden geçiriyor.

, daha sonra serilerek kuruması için güneşe bırakılıyor. Evlerin önündeki uygun alanlara fındığı kurutmaya bırakan üreticiler, uygun olmayanları da seçerek ayırıyor.

12 DÖNÜM ARAZİDE 4 GÜNLÜK HASAT

Ailelerine fındık kurutma mesaisinde yardım eden minik çocukların zaman zaman harmanın içinde oynaması da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Terme'de fındık üretimi yapan iki çocuk annesi Gül Beşikçi, arazilerinin dik bir yamaçta olduğunu belirterek, "Ağustos ayının 22'sinde hasada başladık. 12 dönüm arazide 4 gün hasat sürdü. Şimdi patozlama yapıyoruz. Sonrasında fındığı güneşte kurutmaya bıraktık. Bir yandan da içindeki kırık, kurtlu, delik olanları ayıklıyoruz. Çocuklarımız da fındık üzerinde bazen oynuyor, bazen bize yardım ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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