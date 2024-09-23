Samsun'da firari hükümlü saklandığı mutfak tezgahının altında yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak tezgahının altında yakalandı.

Samsun'da firari hükümlü saklandığı mutfak tezgahının altında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.P'nin (28) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hükümlünün İlkadım ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese düzenledi.

Samsun'da firari hükümlü saklandığı mutfak tezgahının altında yakalandı - 1

İkamette arama yapan ekipler, T.P'yi mutfaktaki tezgahın altında saklandığı yerde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Hükümlünün mutfak tezgahının altında yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı.

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