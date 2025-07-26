Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (28) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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