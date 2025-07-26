Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Arşiv
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (28) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Firari Hükümlü
- Samsun Çarşamba
- Yurt Haber