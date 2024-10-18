Samsun'da fırtına: Dalga boyu 4 metreye yükseldi

Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.

Samsun'da fırtına: Dalga boyu 4 metreye yükseldi

Yakakent'te 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.

Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü.

Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Yakakent Belediyesi vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. ​​​​​​​

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