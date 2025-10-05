Samsun'da fuhuş operasyonu
Samsun'da polis fuhuş operasyonu yaptı. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi Y.Ç. (49) ve çalışan A.K'yi (27) gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Samsun
- Fuhuş