Samsun'da gıda zehirlenmesi: 100 işçi hastanelik oldu

Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

Samsun'da gıda zehirlenmesi: 100 işçi hastanelik oldu

'un Kavak ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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