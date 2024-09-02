Samsun’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.



Samsun Valiliği Binası üzerinde, deniz tarafında gökkuşağı ortaya çıktı. Valilik üzerinde kubbe gibi duran ve çok net görülen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.



Yaklaşık bir saat Samsun semalarını renklendiren gökkuşağı, daha sonra gözden kayboldu.