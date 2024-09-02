Samsun’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Samsun'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Samsun’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.

Valiliği Binası üzerinde, deniz tarafında gökkuşağı ortaya çıktı. Valilik üzerinde kubbe gibi duran ve çok net görülen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Yaklaşık bir saat Samsun semalarını renklendiren gökkuşağı, daha sonra gözden kayboldu.

Öne Çıkan Video

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet savcısına yumruklu saldırı

TÜRKİYE HABERLERİ

Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu: İçlerinden biri kırmızı kategoride

Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu: İçlerinden biri kırmızı kategoride

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? 2024 Rebiülevvel tarihi

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? 2024 Rebiülevvel tarihi

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’den yeni anayasa mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’den yeni anayasa mesajı

Uçaklar hava tur atıyor: Elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları engel oluyor

Uçaklar hava tur atıyor: Elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları engel oluyor

Yeni adli yıl başladı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır

Yeni adli yıl başladı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Şüpheli linç edildi, mahallede önlem alındı

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Şüpheli linç edildi, mahallede önlem alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...