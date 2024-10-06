Samsun'da gürültü cinayeti: 22 yaşındaki Mehmetcan yaşamını yitirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi, sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruptan 22 yaşındaki Ergün Mehmetcan Duman'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'da gürültü cinayeti: 22 yaşındaki Mehmetcan yaşamını yitirdi

'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 2. Sokak'ta meydana geldi.

S.Y. (63) iddiaya göre, sokakta "Gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun." diyerek Ergün Mehmetcan Duman (22) ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü, S.Y. tabancayla gruba ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Ergün Mehmetcan Duman’ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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