Samsun'da hafif ticari araç takla attı: Bir ölü, üç yaralı
Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
İstanbul’dan Giresun Titebolu'ya giden Muharrem Beşli idaresindeki hafif ticari araç, Samsun Ankara kara yolunun 33'üncü kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüjden karşıya geçti.
Kazada, Feride Beşli (67) araçtan dışarı savrularak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muharrem Beşli ile Ali Beşli (77) ve H.K.K. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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