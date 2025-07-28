Samsun'da hafif ticari araç takla attı: Bir ölü, üç yaralı

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: Bir ölü, üç yaralı

İstanbul’dan Giresun Titebolu'ya giden Muharrem Beşli idaresindeki hafif ticari araç, Ankara kara yolunun 33'üncü kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüjden karşıya geçti.

Kazada, Feride Beşli (67) araçtan dışarı savrularak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muharrem Beşli ile Ali Beşli (77) ve H.K.K. (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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