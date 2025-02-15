Samsun'da hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Yenice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ali Yıldızoğlu (40) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Sedat Bozacı'nın kullandığı 55 ACL 606 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada sürücü Ali Yıldızoğlu ile yolcular Avni Kaan Ergüngör (38) ve Ferhat Güven araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumları ağır olan yaralılar Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.