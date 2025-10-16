Samsun'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: İki yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile halk otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.
Samsun'da kamyonet ile halk otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Ü.Ç'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AEZ 262 plakalı halk otobüsü, Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar yolunda F.S. yönetimindeki 55 ANE 447 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, halk otobüsünde bulunan yolcular H.D. (64) ve H.K. (72) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
