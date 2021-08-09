Samsun'da halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, halk otobüsünün, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra markete girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Derebahçe Mahallesi 49. Sokak'ta, Kerim Cömert'in (45) kullandığı 55 BBL 02 plakalı halk otobüsü, ters yönde gittiği öne sürülen M.D. (45) kontrolündeki 55 ANS 98 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otobüs, bir markete girdikten sonra durdu.



Kazada, sürücüler, hafif ticari araçta bulunan M.E.D. market çalışanı Elif Ayaloğlu (25) ve markette müşteri olarak bulunan Kerim Murat Sofu (21), Ahmet Enes Eş (24), Emre Yılmaz (26) ve Fazilet Ayaloğlu (24) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.