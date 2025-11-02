Samsun'da hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Samsun'da hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, İlkadım ilçesinde kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Firari Hükümlü
- Polis Adliye
- Samsun