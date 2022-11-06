Samsun'da hastane dönüşü kaza: Karı-koca öldü, 2 yaralı

Samsun'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobildeki Ziynet Candan ve eşi Yakup Candan öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yakup Candan’ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan’ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

Samsun'da hastane dönüşü kaza: Karı-koca öldü, 2 yaralı

'da hastane dönüşü meydana gelen kazada karı-koca hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Terme'den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, Fahri Candan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan'ın (60) hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralılar, Yakup Candan (63) ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakup Candan’ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan’ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

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