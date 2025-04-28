Samsun'da heyelan faciası | Akaryakıt müdürü gözaltında
Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.
Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ, 1 YARALI
Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı.
Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.
Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.
Heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.
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