Samsun'da iki firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ve Terme ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da iki firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il geneli ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. ile 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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