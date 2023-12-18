Samsun'da iki kardeşi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Emre U. ve Erden U. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler özel bir hastanede ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yaralılardan Emre U. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, kardeşlerin bıçaklanmasıyla ilgili 16 yaşındaki İ.B. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.B., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.