Samsun'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde, yol kenarındaki iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı ve evin üst katını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çabaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.