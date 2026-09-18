Samsun'da iki kız çocuğuna cinsel istismar: Dört şüpheli gözaltında

Samsun 'da iki kız çocuğu cinsel istismara maruz bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya 'da kaldıkları yurttan kaçtıkları ileri sürülen, 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu, bir kamyona binerek Samsun'a geldi.

Kız çocuklarının kayıp olduğuna dair yurt görevlileri polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, çocukların bir kamyonla Samsun'a geldikleri tespit edildi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda kız çocuklarının Samsun'da alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını tespit etti.

Olayla ilgili M.S., A.K., M.K. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit suçlarından adliyeye sevk edildi.