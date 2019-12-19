Samsun'da iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kazaya karışan 3 sürücü serbest bırakıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 sürücü, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

samsun-okul-kaza.jpg

İlişkili Haberler

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

Samsun'un Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazanın ardından gözaltına alınan öğrenci servisi sürücüsü Dursun P. (48) ile otomobil sürücüleri İsmet B. (53) ve Necmi D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Necmi D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Dursun P. ile İsmet B ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çarşamba ilçesinde dün iki otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...