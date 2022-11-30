Samsun'da iki öğretmen hayatını kaybetti

Samsun'da hastalıkla mücadele eden iki öğretmenden art arda acı haber geldi.

Toybelen İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pınar Piyale (50), yakalandığı yemek borusu kanserinden yaşamını yitirdi.



Yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü kanseri yenemeyen 18 yıllık sınıf öğretmeni, sevenlerini derinden üzdü. Pınar öğretmenin bekar olduğu bildirildi.



Canik Dereler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Sevla Albayrak (51) ise 4 aydır tedavi gördüğü hastanede beyin tümörüne yenik düştü. Sevla Albayrak'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

