Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail Cantürk'ün kullandığı 55 LV 383 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde Tuncay Öztürk idaresindeki 55 E 0014 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Cantürk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Tuncay Öztürk ile araçlarda bulunan İsmail Bektaş, Hacer Demir, Cemile Öztürk ve İremnur Öztürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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